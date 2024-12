Gazzetta dello Sport: “Bove, futuro scritto. Non potrà giocare più in Italia”

L’attesa interminabile all’Ospedale Careggi di Firenze ha il volto dei familiari e degli amici che si alternano davanti alla porta della terapia sub-intensiva, dove Edoardo Bove continua il suo percorso di recupero. Dopo il risveglio dal coma farmacologico, il giovane talento, lucido ma confuso, ha iniziato a fare i conti con una realtà difficile da accettare: un arresto cardiaco improvviso che ha messo in discussione il suo futuro calcistico.

Un percorso medico complesso

I medici del Careggi stanno analizzando ogni dettaglio del suo quadro clinico: dalle nuove risonanze magnetiche ai controlli sul DNA, passando per il confronto con i vecchi esami effettuati dopo la miocardite da Covid nel 2020. L’ipotesi più probabile è l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, un intervento salvavita che permetterebbe a Bove di vivere una vita normale, ma non di continuare a giocare a calcio in Italia, dove la legge vieta la pratica agonistica con tale dispositivo.

Un futuro incerto ma ancora da scrivere

Il caso di Bove ricorda quello di Christian Eriksen, che dopo il dramma a Euro 2021 ha ripreso a giocare ai massimi livelli, anche se lontano dal suo Paese. Per Edoardo, il pallone potrebbe continuare a rotolare, magari fuori dai confini italiani. Tuttavia, la decisione finale spetta a lui: nessun intervento verrà effettuato senza la sua completa accettazione, sia pratica che emotiva.

Sostegno e amore intorno a Edoardo

In questi giorni difficili, Bove non è mai solo. La presenza costante dei suoi cari – mamma Tanja, papà Giovanni e la fidanzata Martina – si alterna a quella dei compagni di squadra, tra cui Danilo Cataldi, arrivato ieri per portargli conforto prima di tornare al Viola Park. Accanto alle cure mediche, gli specialisti del Careggi stanno lavorando anche sul piano psicologico, aiutandolo ad accettare una nuova visione di sé stesso e del suo futuro.

La scelta inevitabile

Tra esami, visite e abbracci, il tempo scorre lento ma inesorabile. La decisione finale sul defibrillatore appare inevitabile, anche se resta sospesa, come l’atmosfera intorno a Edoardo. La sua storia, intrecciata a quella di Eriksen, rappresenta una sfida emotiva e personale che il giovane talento sta affrontando con coraggio, con il pallone sempre in testa e la determinazione di non arrendersi mai. In fondo, il calcio continuerà a far parte della sua vita, anche se potrebbe essere lontano dall’Italia.