Gazzetta dello Sport: “Arriva il Palermo, nuovo ruolo per Raspadori. Conte pensa a una rivoluzione per il Napoli”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara tra Napoli e Palermo in programma giovedi.

Antonio Conte sta pianificando una vera e propria rivoluzione per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo, offrendo un’occasione a quei giocatori che finora hanno avuto meno spazio. L’allenatore del Napoli potrebbe cambiare completamente l’undici titolare, dando la prima maglia da titolare a giocatori come Gilmour e Folorunsho e facendo esordire Rafa Marin, difensore arrivato dal Real Madrid. Anche Raspadori dovrebbe tornare titolare dopo essere stato impiegato raramente nelle ultime partite, con la possibilità di giocare alle spalle del centravanti.

Conte sta dimostrando di non aver paura di osare, come ha fatto nella recente partita contro la Juventus, dove ha abbandonato il 3-4-2-1 a favore di un 4-3-3. Giovedì si prevede un’altra difesa a quattro, con Mazzocchi e Spinazzola come terzini e Juan Jesus accanto a Marin al centro. A centrocampo, Gilmour e Folorunsho dovrebbero essere i titolari, mentre si valuta se Ngonge possa essere utilizzato come mezz’ala offensiva per mantenere il 4-3-3, o se passare al 4-2-3-1. In attacco, Simeone guiderà il reparto offensivo.

Questa partita rappresenta un’opportunità importante per i giocatori che avranno la possibilità di mettersi in mostra, con Conte che vuole cementare ancora di più il legame con il gruppo e far sentire tutti coinvolti nel progetto del Napoli.