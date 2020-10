L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Bari e sul suo bomber Antenucci, riportando le dichiarazioni dell’ex Sandro Tovalieri:

«Rendimento Antenucci? Sorpreso per niente. Stiamo parlando di un

professionista serio che farebbe bene anche nelle categorie superiori. Antenucci è un extra lusso per la C. Mi può solo far piacere che continui a fare gol per il mio Bari. Per essere ancora più competitivo, il Bari ha

ingaggiato Marras, Montalto, Citro e Candellone. E sta ritrovando D’Ursi. È il caso di aggiungere altro?».









«Di Cesare e Antenucci? Sono i capitani. Tocca a loro prendere in mano la squadra, in campo e nello spogliatoio. Naturalmente oltre all’allenatore».