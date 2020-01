L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle altre sfide della 21a giornata del Girone I di Serie D. L’FC Messina vince 3-0 e si prepara al match del prossimo turno contro il Palermo, al Barbera. A decidere il match contro gli etnei sono le reti di Coria, dal dischetto, Bevis e Marchetti. L’ACR Messina non va oltre il pari sul campo del Castrovillari. Tiene il passo in alta quota il Troina, che nella ripresa ribalta la sfida con l’Acireale (2-1). Vittoria col minimo sforzo per il Licata sulla Palmese. Marsala al tappeto con il Savoia. Pari senza reti nel derby Cittanovese-Corigliano.