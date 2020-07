L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non è più una sorpresa del nostro campionato, anzi si sta affermando sempre più come vera e propria big della serie A, una di quelle squadre che, al solo pensiero di doverle affrontare, fanno venire i brividi lungo tutto la schiena; perciò non sorprende neanche che la Dea si trovi lì, al secondo posto, con l’obiettivo di concludere una stagione straordinaria proprio alle spalle di quella Juventus sul campo della quale stava per ottenere un successo più che meritato, qualche giornata fa. Mancano poco più di 24ore alla delicata sfida di San Siro contro il Milan, probabilmente la formazione al momento più in forma del torneo assieme proprio ai bergamaschi, e l’ex mister di Genoa e Palermo ha parlato in conferenza stampa proprio della sfida di domani con i rossoneri, lanciando anche qualche piccolo segnale al mister dell’Inter, Antonio Conte:

«Speriamo di chiudere questo campionato nel modo migliore. Questi sono test importanti. Incontriamo il Milan, che è la squadra che ha fatto più punti, insieme a noi, dalla ripresa. È la squadra più difficile da affrontare in questo momento. Per noi il secondo posto sarebbe un grandissimo risultato. Capisco chi si gioca il campionato che sarebbe il primo dei perdenti, ma per noi arrivare secondi è un grande risultato. Ci proveremo in tutti modi, per noi sarebbe un grandissimo successo».