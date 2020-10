Nella trasmissione di Rai 3, Agorà, il primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, si è mostrato più che d’accordo riguardo la necessità di prevedere «interventi decisi». Ecco le sue parole riportate da “Open.online”:

«È grave che si continui a pensare che si possa gestire questa cosa facilmente nella condizione della normalità» ha detto l’infettivologo del Sacco, sottolineando quanto si sia vissuta un’estate «troppo fuori norma» di cui ora si starebbero verificando le conseguenze epidemiologiche. «Stiamo andando a rischiare una situazione comparabile per alcuni aspetti a quella di marzo» continua Galli, «vogliamo vanificare i sacrifici fatti durante il lockdown per andare a ondeggiare in un locale che andrebbe chiuso?» chiede ai presenti.