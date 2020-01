Il Palermo è in campo per il derby contro il Marsala, gara valida per la 18^ giornata del campionato di Serie D. Ad assistere alla gara è presente anche il capitano Mario Alberto Santana. L’argentino, fuori per infortunio, è seduto in panchina aggiuntiva e al momento del gol Mauri, connazionale di Santana, è andato ad abbracciarlo. In alto la foto che vede ritratto di spalle Santana che è il primo a sinistra.