Footlocker: omaggio al Palermo nel nuovo spot “Nike TN” (VIDEO)

Il noto brand di scarpe sportive “Footlocker” ha reso omaggio al Palermo nel video spot apparso sui social per le Nike TN.

Nella clip in questione, infatti, si nota una ragazza indossare una vecchia maglia rosanero Legea con scritto Pastore 27 sulla schiena.

Footlocker ha scelto di celebrare la città di Palermo e il suo legame col calcio nel loro recente spot per le Nike TN. L’uso di una maglia del Palermo con il nome di Pastore, un giocatore molto amato, crea un forte legame emotivo con i tifosi e gli abitanti della città, evidenziando la cultura calcistica e l’identità locale. È un bell’esempio di come le aziende possano utilizzare elementi culturali specifici per fare marketing in modo più mirato e significativo.