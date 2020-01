Tre giorni alla fine del calciomercato, ma le trattative in entrata e in uscita per la Roma non sono finite. Perché Alessandro Florenzi potrebbe dire addio al club giallorosso per volare in Spagna e giocare nel Valencia. Il club della Liga ha formulato un’offerta ufficiale per il prestito con diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro: la cifra è ritenuta giusta da Petrachi, non però la formula dell’affare. Il diesse giallorosso vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto, così come il giocatore: Florenzi ha infatti accettto il trasferimento, purché sia a titolo definitivo. A malincuore il terzino giallorosso ha deciso di lasciare la sua Roma per trovare più minuti in campo e non perdere un posto in Nazionale per l’Europeo di giugno.