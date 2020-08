Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, la Fiorentina ha praticamente trovato l’accordo con l’Hertha Berlino per il ritorno in Italia dell’ex centravanti di Milan e Genoa Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco arriverà in prestito con riscatto obbligatorio. In Bundesliga è riuscito a realizzare soltanto 4 gol in 13 partite.

La Fiorentina crede nel suo rilancio e si parla di cifre importanti per il riscatto. In arrivo dunque il primo colpo in attacco per il tecnico Iachini.