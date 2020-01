L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sul calciomercato della Fiorentina. Uno dei nomi caldi per la società toscana sarebbe Franco Vazquez, ex trequartista del Palermo e attualmente di proprietà del Siviglia. In viola, “El Mudo” ritroverebbe Beppe Iachini, l’allenatore che lo lanciò in Sicilia. La sua valutazione è di 10 milioni di euro.