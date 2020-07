A Firenze la panchina di Beppe Iachini è in bilico. Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, secondo quanto riportato da “Sportmediaset.it”, l’ex rosa è stato messo in discussione. A fine stagione potrebbe esserci il divorzio fra le parti. Il primo nome per la sostituzione è quello di Luciano Spalletti.