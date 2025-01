Finisce la Supercoppa e te ne vai: Gasperini lo caccia dall’Atalanta | Escluso dal progetto Dea

Il tecnico atalantino ha deciso di dare il benservito ad un giocatore, pronto a lasciare Bergamo poco dopo la fine della Supercoppa.

L’Atalanta sogna. Dopo la vittoria dell’Europa League nella passata stagione adesso la Dea spera di poter addirittura vincere il campionato. E questo desiderio, visto quanto accaduto nella prima parte di stagione, non sembra proprio irrealizzabile. La compagine bergamasca infatti è nelle zone altissime della classifica, e ad oggi sembra la principale favorita per la vittoria dello scudetto insieme a Inter e Napoli.

Solo il tempo però ci dirà come potranno andare le cose. Ciò che è certo però è che i nerazzurri continuano a sperare, e per farlo si affidano anche al mercato. Diversi profili infatti sono stati accostati alla società della famiglia Percassi negli ultimi tempi. Allo stesso tempo però in casa atalantina si parla anche di trasferimenti in uscita.

Tanti giocatori infatti sono nel mirino delle principali big europee e non solo, e ancora una volta, come accaduto già in estate, il club dovrà difendersi da questi attacchi. Tuttavia c’è un calciatore che al contrario è stato messo alla porta da Gasperini, e non verrà in alcun modo trattenuto dalla Dea.

Tutto deciso per l’addio del calciatore

La scorsa estate l’Atalanta ha acquistato diversi giocatori. Tra loro c’era anche Ben Godfrey, difensore tutto fare arrivato per circa 12 milioni di euro dall’Everton. Questo però si è rivelato un vero e proprio flop. Fino ad ora l’inglese ha collezionato appena 5 presenze, per un totale di soli 93 minuti.

Numeri pessimi, che lasciano intendere come Gian Piero Gasperini non conti affatto su di lui. Come se non bastasse poi è arrivata anche l’esclusione del ragazzo nella lista dei convocati per la Supercoppa italiana. Ennesimo indizio che lascia presagire una possibile separazione in questa sessione di mercato.

Da decifrare il suo prossimo club

Vista la situazione del 26enne dunque di sicuro la società bergamasca lo ha messo sul mercato, magari anche su quello dei prestiti. Resterà da capire però chi vorrà prenderlo.

Al momento non ci sono squadre interessate, ma, vista la duttilità del giocatore e le qualità mostrate in passato con la maglia dell’Everton, non sarebbe da escludere che qualcuno a breve si faccia avanti.