FIGC: approvato il piano strategico. Casini: «Vogliamo una Serie A più forte e autonoma»

Il Consiglio Federale della FIGC ha approvato il piano strategico. Di seguito le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini riportate su Gazzetta.it:

«Il piano strategico sul calcio italiano è stato costruito in questi mesi partendo dai contributi delle varie componenti, la Serie A ha riconosciuto che un numero molto elevato delle proposte del documento partivano da noi, quindi per coerenza e responsabilità istituzionale sui principi di fondo abbiamo espresso posizione favorevole, ovviamente condizionata a che l’applicazione di alcuni aspetti corrispondano a quanto chiesto. Abbiamo ribadito pure che questo non cambia il progetto che la Serie A sta portando avanti per arrivare a un modello di maggiore autonomia e indipendenza ispirato a quello inglese. Quando avremo il progetto ci aspettiamo l’entusiasmo di tutti nel vederlo e nel riceverlo perché una Serie A più forte, più autonoma, che lavora meglio e che produce più risorse è a vantaggio di tutto il calcio italiano».