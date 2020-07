Come si legge su “Teleblucitalia” padre e figlio sono finiti nei guai per aver organizzato all’interno della loro villa all’Argentario, a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, una festa con oltre 350 persone senza licenze e senza rispettare il divieto di assembramenti per l’emergenza Coronavirus. Intorno alle 2 di questa notte i militari, durante servizi di controllo della zona, hanno udito musica alta provenire da una lussuosa villa con centinaia di giovani presenti all’interno e nelle immediate vicinanze.