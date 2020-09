L’ex Primavera del Palermo Domenico Mistretta, siciliano originario di Salemi (Trapani) a breve, potrebbe debuttare in Lega Pro.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, infatti, la Fermana, nel girone C di serie C, è a un passo dall’accordo con l’attaccante classe ’97, reduce dalle esperienze in D con Potenza, Palmese e Marina di Ragusa.

Nell’ultima stagione con i siciliani, 16 presenze e 7 gol.