Feralpisalò-Palermo, Soleri: «Nella ripresa più cattivi, vincere soffrendo è più bello»

Edoardo Soleri ha parlato in mixed-zone dopo la vittoria contro la Feralpisalò rilasciando le seguenti parole:

«Il primo tempo è stato equilibrato ma loro hanno avuto qualche occasione in più, la Feralpi ci ha messo in difficoltà, non era una gara facile. Nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo, più concentrati, più cattivi con la voglia di vincere e soffrendo ci siamo riusciti. Nel recupero non abbiamo avuto paura, è normale che segnando il 2-1 la Feralpi è andata tutti in attacco, ci sta soffrire. L’importante è aver portato a casa i tre punti. Ci siamo riusciti e soffrendo è ancora più bello».