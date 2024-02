Feralpisalò, Bergonzi: «Contro il Palermo siamo stati anche un pò sfortunati»

Il giocatore della Feralpisalò, Federico Bergonzi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Teletutto, in cui ha parlato anche della sconfitta contro il Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni:

«La differenza l’ha fatta il cinismo. Noi nel primo tempo non siamo riusciti a concretizzare le numerose occasioni create, anche per un po’ di sfortuna, e questo ci ha condannato. Poi è uscita la qualità di alcuni giocatori come Ranocchia e, dopo la rete, il Palermo ha preso fiducia ed ha vinto la partita».