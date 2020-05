«Siamo nella fase istruttoria, ma per l’accordo vero e proprio, se mai riusciremo a trovarlo, dovremo aspettare non meno di una decina di giorni. Ora stiamo facendo le nostre verifiche sui bilanci della holding il gruppo mi sembra abbastanza solido, gestisce 160 distributori di carburante in Italia e sarebbe un lusso per il Foggia averlo come socio di riferimento. Però attendo di esaminare meglio la situazione». Questo quanto affermato da Roberto Felleca, presidente del Foggia, secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”.