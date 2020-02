Il portiere dell’FC Messina Francesco Marone, intervenuto a “Messinasportiva.it” ha parlato del match che vedrà la sua squadra affrontare la capolista Palermo. Ecco qui di seguito le sue parole: «Non è mai merito del singolo ma è frutto del lavoro di squadra. Siamo compatti, in tutti i ruoli, e ci sacrifichiamo. Personalmente spero di mantenere questa continuità per portare questa squadra dove merita. Sarà fondamentale essere concentrati. Il livello rispetto all’anno scorso si è alzato molto».

Il Palermo ha vinto ben sedici gare su ventuno, otto in casa e altrettante fuori. Il Fc ci arriva dopo una serie positiva.

«L’abbiamo preparata bene e ci arriviamo benissimo sul fronte dei risultati. Le assenze non hanno pesato e presto Carbonaro e Melillo ci daranno di nuovo una mano. Paolo l’ho visto bene, al rientro in città, vedremo se potrà subito scendere in campo».

Marone si è ambientato in fretta, scavalcando Aiello nelle gerarchie.

«Il gruppo è fantastico, mi hanno accolto alla grande fin dai primi giorni. Se stai bene fuori va meglio anche in campo. Il mister ci tiene sulle spine e nessuno è certo della maglia da titolare. Il direttore aveva molte aspettative, spero di ripagarli».

I peloritani dovranno fare i conti con un consistente fattore campo.

«Per noi è una partita come le altre, con tutto il rispetto per la capolista. Sicuramente siamo attesi da una partita maschia e agguerrita, che si giocherà davanti a una grande cornice di pubblico, come mi era capitato l’anno scorso al “San Nicola” di Bari”».