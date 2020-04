Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando attraverso un post sulla sua pagina Facebook lancia un’appello al Premier Conte: “C’è qualcosa, anzi ci sono tante cose più prioritarie della ripresa del gioco del Lotto. Con altri sindaci di Anci ho scritto a Giuseppe Conte per manifestare il nostro disappunto. C’è una parte del Paese che sta annaspando perché gli è stata preclusa la possibilità di riprendere il lavoro, e ci sono famiglie in situazioni critiche, cui tra l’altro non vorremmo si aggiungesse anche il dramma della ludopatia”.