«Che giochino con tutto tranne che con i miei soldi. Mi hanno mandato dei documenti in russo, non capivo niente. Li ho strappati. Mi hanno voluto fregare». Queste le parole dell’esterno offensivo del Lokomotiv Mosca, Jefferson Farfan, riportate da “As”. Il giocatore non ha accettato il taglio dello stipendio da parte del club russo, andando su tutte le furie.