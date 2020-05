In Egitto, una banda di quattro malviventi ha tentato una rapina in uno store, ma è stata colta in flagrante. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, citando il portale egiziano “Masrawy”, è successo al Cairo, nel quartiere Nasr City. Quattro rapinatori, tutti travestiti da Salah, hanno preso d’assalto uno store provando a spezzare la serratura, si sono dati alla fuga appena sono comparsi gli uomini della sicurezza ma sono stati bloccati e arrestati.