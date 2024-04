Ex rosa, Santana: «City Group? Stanno dimostrando di tenerci tanto, bisogna dargli fiducia»

Mario Alberto Santana, ex calciatore rosanero, è intervenuto ai microfoni di “ringdeitifosi” per parlare del suo passato con la maglia del Palermo e in generale della sua carriera. Di seguito un estratto dell’intervista.

«City Group? Penso che sia un momento importante per la città ed il club. Stanno facendo cose che nessuno aveva mai fatto ed in futuro inizieranno a puntare sui giovani. Ce ne sono tanti e secondo me hanno bisogno di una casa dove potersi allenare ed essere tranquilli. Ci vuole del tempo ed essere pazienti e dobbiamo lasciare lavorare questa società. Stanno dimostrando di tenerci tanto, bisogna dargli fiducia. Con quello che stanno facendo stanno dando dei bei segnali positivi».