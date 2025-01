Ex rosa, Kjaer riparte dalla B? Un club studia il colpo

Possible nuova avventura per Simon Kjaer. L’ex difensore del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2008 al 2010, è rimasto svincolato dopo la brillante esperienza con il Milan, club con il quale ha vinto uno scudetto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il nomedel difensore danese è entrato prepotentemente nei radar di un club cadetto.

La Sampdoria, infatti, è alla ricerca di un profilo d’esperienza per rinforzare il reparto difensivo. Il club blucerchiato avrebbe individuato in Kjaer l’identikit del profilo perfetto alle proprie esigenze. Bisognerà, però, comprenderne la fattibilità anche sul lato economico.