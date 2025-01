Mister, mi spiace ma io voglio andare via: LASCIA LA FIORENTINA A METÀ STAGIONE | Incubo viola

Calciomercato Fiorentina, il tecnico Palladino rimane spiazzato: il calciatore vuole andare via da Firenze

Il 2024 della Fiorentina si è concluso con un pareggio. Un punto d’oro quello raccolto dai ragazzi di Raffaele Palladino che, all’Allianz Stadium di Torino, hanno indotto la Juventus a collezionare un altro “x” in questa stagione.

Mettendo nei guai, ancora una volta, la squadra allenata da Thiago Motta. Prima il gol dell’ex firmato da Kean, poi la rete straordinaria di Sottil, hanno permesso ai viola di cancellare le due sconfitte consecutive (Bologna prima ed Udinese poi) in campionato.

L’atmosfera di gioia, però, rischia di passare inevitabilmente in secondo piano. Per via di una notizia di calciomercato che spiazza Raffaele Palladino. Uno dei suoi calciatori è sempre più orientato a lasciare Firenze.

Il suo desiderio, a quanto pare, è quello di ritornare a casa sua. Ovvero nel club che lo ha fatto crescere ed esordire in prima squadra. Secondo quanto riportato da più media e fonti sportive pare che il trasferimento dovrebbe avvenire senza problemi.

Calciomercato Fiorentina, il big vuole ritornare a casa: affare ad un passo

Lucas Martinez Quarta è sempre più vicino ad un ritorno in Sudamerica. L’argentino, in Italia dal 2020, ha espresso il suo desiderio di lasciare l’Italia e di ritornare proprio nel club in cui è cresciuto: il River Plate. La squadra, d’altronde, non ha fatto mistero di volerlo riportare a casa. Tanto è vero che il desiderio è quello di concludere l’affare in questo mese di gennaio, in occasione della sessione invernale. I “Los Millonarios” offrono 5 milioni di euro per il trasferimento definitivo del classe ’96.

La Fiorentina, però, non si accontenta e ne chiede almeno 3 in più. Allo stesso tempo, però, filtra molto ottimismo sul fatto che l’affare si farà. I viola, quindi, sono molto consapevoli del fatto che il calciatore andrà via da Firenze. Segno del fatto che la dirigenza è già alla ricerca di un suo sostituto. Il principale indiziato, a sostituire il 28enne, è Pablo Marì del Monza. Lo spagnolo è apprezzato molto da Palladino che lo ha allenato proprio a Monza.

Fiorentina, addio ad un passo per il difensore: oramai non ci sono dubbi

Con un difensore che parte c’è un altro che arriva. Anche se, a dire il vero, non si tratta affatto di una novità che Nicolas Valentini approderà nella squadra gigliata. Il 23enne arriva dal Boca Juniors ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Palladino per la seconda parte della stagione.

Lucas Martinez Quarta, fino a questo momento della stagione, ha collezionato 17 presenze tra campionato e varie coppe. Trovando anche confidenza con la rete in 4 occasioni (non male per essere un centrale difensivo). Anche se le continue panchine, ed il non essere considerato molto spesso da Palladino, lo stanno inducendo a lasciare Firenze per avere più spazio altrove.