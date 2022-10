Intervistato da “Il Mattino” Beppe Iachini ha parlato così di Raspadori paragonandolo a Dybala.

Ecco le parole dell’ex tecnico del Palermo:

«Non tira in porta, calcia in porta, che è una cosa diversa. Vuol dire mirare gli angoli con qualità da ogni parte dell’area di rigore. Intravedevo in lui una possibilità di crescita da centravanti anche se è arrivato da esterno, proprio come mi è successo con Eder e Belotti. Mi ricorda un po’ il lavoro fatto con Dybala a Palermo tanti anni fa. Attacca la profondità, è veloce e ha tecnica. Può fare tutti i ruoli di attacco e Spalletti lo sapeva bene fin dall’inizio. Vicino alla porta è determinante, crea spazio per gli altri. Ed è un professionista esemplare nel calcio moderno».