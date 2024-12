Ex rosa: Balzaretti ad un passo dal ritorno alla Roma. I dettagli

Nuova avventura a Roma per Federico Balzaretti. Stando a quanto riportato dall’edizione online de “Il Tempo”, l’ex giocatore del Palermo è stato scelto da Florent Ghisolfi per ampliare l’area scouting del club. A Balzaretti verrà affidato inoltre anche il compito di Loan Manager, ruolo già ricoperto nella sua passata esperienza nella capitale nel 2015. In questa veste, l’ex terzino – reduce dall’annata con l’Udinese come responsabile dell’area tecnica – si occuperà di seguire i giocatori giallorossi in prestito.

Continue Reading