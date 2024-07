Ex rosa, ag. Ilicic: «Vederlo giocare in nazionale è una soddisfazione. Non vuole smettere»

Amir Ruznic, procuratore di Josip Ilicic, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del suo assistito ed ex rosanero:

«È la prima volta che parlo pubblicamente di Ilicic. Al di là della classe e dell’estro che conoscete meglio di me, vi posso dire che è una persona eccezionale, e io che gli sto vicino da più di 15 anni ve lo posso garantire: la sua forza, rispetto a tutte quelle balle che si sono dette in giro, è proprio la sua famiglia, sua moglie e le sue due bimbe. In tanti poi gli sono stati vicini per affrontare questa situazione pesante, compresa l’Atalanta, con Giampiero Gasperini, Luca Percassi e tutta la tifoseria: il calore della gente e di quelli che gli vogliono bene lo ha aiutato, poi ci sono stati anche tanti articoli malvagi e tanta gente che parlava per parlare, ma la chiave è stata la famiglia».

«Adesso è tornato, non dico ai livelli dell’Atalanta, però già vederlo giocare in nazionale, segnare in amichevole con l’Armenia ed entrare con l’Inghilterra mi ha dato personalmente grande orgoglio e soddisfazione. Stiamo vedendo l’Ilicic uomo, che ha capito che non può pensare di giocare titolare e si è messo umilmente a disposizione, aiutando i ragazzi che hanno anche 15 anni meno di lui e che lo guardano con rispetto per la classe che ha. Ha un altro anno di contratto col Maribor, che ci ha anche proposto un rinnovo: sicuramente lui non ha voglia di smettere, perché si sente davvero bene sia di gambe che di testa. A 36 anni sta seriamente pensando al rinnovo, e questo fa capire che non ha voglia di smettere».