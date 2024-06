Euro 2024 Oggi la prima gara Probabili formazioni e come vedere in Tv Germania-Scozia

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’inizio di Euro 2024.

L’atmosfera a Monaco è elettrica e vivace, con una forte presenza di tifosi scozzesi che hanno trasformato Marienplatz e le strade circostanti in una sorta di estensione del centro di Edimburgo. Cornamuse, kilt e bandiere scozzesi dominano la scena, tanto che sembra quasi di trovarsi in Scozia piuttosto che in Germania.

Tifosi Scozzesi in Forza

Viaggio e Arrivo: Molti tifosi scozzesi sono arrivati ieri, con alcuni dettagli curiosi come il fatto che le scorte di Tennent’s, la birra più famosa di Glasgow, si siano esaurite all’aeroporto di Glasgow alle 9 del mattino. Alcuni tifosi più facoltosi hanno addirittura viaggiato su un jet privato da Inverness, spendendo circa 100.000 euro per il viaggio.

Presenza Massiccia: Si stima che quasi 100.000 scozzesi siano presenti a Monaco per sostenere la squadra. Non tutti entreranno alla Munich Arena, ma la loro presenza si farà sicuramente sentire in città.

Emozioni e Preparativi

Emozioni Forti: Il capitano della Scozia, Andrew Robertson, ha espresso il suo stupore e la sua emozione per il supporto dei tifosi: “Aver riavvicinato il nostro popolo al calcio è qualcosa di magico. In albergo abbiamo visto i video dei nostri fans. Pazzesco. Penso che la maggioranza della nazione sia qui con noi”.

Preparazione della Scozia: La squadra scozzese è ben attrezzata, con giocatori di qualità come McTominay, McGinn, Gilmour e Robertson, tutti protagonisti in club di primo piano in Premier League.

Tensione per la Germania

Pressione Alta: La Germania, in quanto paese ospitante, è sotto una forte pressione per evitare ulteriori delusioni internazionali dopo dieci anni di frustrazioni. Rudi Völler ha espresso preoccupazione per la forza della Scozia, che non si limita più al tradizionale gioco “kick and rush”.

Conflitti Interni: La tensione ha colpito anche i giocatori tedeschi, con un recente scontro in allenamento tra Rüdiger e Füllkrug. Tuttavia, si prevede che la squadra sarà compatta e determinata a vincere il girone per evitare scontri difficili nella seconda fase contro Francia e Inghilterra, le grandi favorite.

La partita che si giocherà oggi alla Munich Football Arena vedrà affrontarsi Germania e Scozia. Ecco le formazioni e le informazioni principali sulla partita:

Germania (4-3-2-1)

Allenatore: Nagelsmann

Portiere: 1 Neuer

Difensori: 3 Raum, 15 Schlotterbeck, 2 Rüdiger, 6 Kimmich

Centrocampisti: 21 Gündogan, 8 Kroos, 23 Andrick

Trequartisti: 17 Wirtz, 7 Havertz

Attaccante: 10 Musiala

A disposizione:

22 Ter Stegen

12 Baumann

4 Tah

16 Anton

14 Beier

25 Emre Can

11 Führich

9 Füllkrug

5 Gross

20 Henrichs

24 Koch

18 Mittelstädt

13 Müller

19 Sané

23 Undav

Scozia (3-4-2-1)

Allenatore: Clarke

Portiere: 1 Gunn

Difensori: 2 Ralston, 15 Porteous, 5 Hendry

Centrocampisti: 3 Robertson, 4 Gilmour, 13 McTominay, 6 Tierney

Trequartisti: 7 McGinn, 10 Adams

Attaccante: 8 McGregor

A disposizione:

12 Kelly

1 Clark

5 Hanley

16 Cooper

22 McRorie

24 Taylor

26 McKenna

17 Armstrong

18 Morgan

21 Jack

23 McLean

20 Forrest

9 Shankland

25 Christie

19 Conway

Informazioni sulla Partita

Luogo: Munich Football Arena

Ora: 21:00

Trasmissione TV: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Arbitro: Turpin (Fra)

Guardalinee: Pages e Brisard

Quarto uomo: Danos

Var: Delajod

Avar: Irrati (Ita)

Nessuna delle squadre ha indisponibili, squalificati o diffidati segnalati. Buona visione della partita!