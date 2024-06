Euro 2024, Musiala e Gundogan trascinano la Germania: Ungheria sconfitta 2 a 0. La classifica del Girone A

La Germania non fallisce nemmeno il secondo test del suo Europeo casalingo. Dopo la sonora vittoria per 5 a 1 ai danni della Scozia, la Nazionale allenata da Nagelsmann supera l’Ungheria per 2 a 0. La partita viene sbloccata nel primo tempo da Musiala, che realizza il suo secondo gol in questa competizione su assist di Gundogan. L’Ungheria prova a reagire e trova il gol del pareggio con Sallai, ma il Var annulla la rete per fuorigioco. Nella riprese il sigillo del centrocampista tedesco mette la firma sul 2 a 0 e sulla vittoria della Germania, che va a quota sei punti e si qualifica con una giornata d’anticipo agli ottavi di finale. Stasera, alle 21, si affronteranno Scozia e Svizzera.

CLASSIFICA GRUPPO A

GERMANIA 6

SVIZZERA 3*

SCOZIA 0*

UNGHERIA 0

*una partita in meno