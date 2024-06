Euro 2024: l’Italia è fuori! La Svizzera domina gli Azzurri, vince 2-0 e vola ai quarti

All’Olympiastadion va in scena la sfida fra Svizzera e Italia valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. L’Italia approccia male il primo tempo, con la Svizzera che è totalmente padrona del gioco. Gli Azzurri creano poco e sembrano per nulla reattivi, mentre gli avversari riescono a trovare il vantaggio al 37′ grazie al gol di Freuler. Con il match che scivola al riposo con il risultato di 1-0 per la Svizzera.

Nella ripresa, l’Italia subisce subito la rete del raddoppio di Vargas al 46′. Poi poche, pochissime occasioni da parte degli Azzurri lenti e fin troppo macchinosi. Gli Svizzeri gestiscono la gara cercando semplicemente di contenere gli avversari, quasi mai persicolosi. Il match termina 2-0 per la Svizzera.