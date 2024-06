Euro 2024, le formazioni ufficiale di Croazia-Italia: out Chiesa, confermato Di Lorenzo

Tutto pronto per Croazia-Italia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 21. A Lipsia gli azzurri dovranno evitare la sconfitta per accedere agli ottavi di finale. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Croazia (4-3-3) – Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Sucic, Kramaric, Mario Pasalic. A disposizione: Labrovic, Ivusic, Pongracic, Sosa, Vida, Juranovic, Majer, Budimir, Baturina, Petkovic, Perisic, Ivanusec, Pjaca, Marco Pasalic. Commissario tecnico: Zlatko Dalic.

Italia (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho, Barella; Raspadori, Pellegrini, Dimarco; Retegui. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Cambiaso, Buongiorno, Mancini, Bellanova, Fagioli, Frattesi, Cristante, Scamacca, El Shaarawy, Zaccagni, Folorunsho, Chiesa. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.