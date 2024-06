Mancano esattamente due giorni al debutto dell’Italia ai Campionati europei del 2024. Sabato 15 giugno gli azzurri, da campioni in carica, giocheranno contro l’Albania alle ore 21. Il CT Luciano Spalletti, però, dovrà far a meno di Nicolò Fagioli. Il giocatore della Juventus ha accusato un edema osseo sul perone, ma filtra cauto ottimismo per la sfida contro la Spagna.

