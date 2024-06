Euro 2024, Italia ko contro la Svizzera: i tifosi rifiutano le scuse degli azzurri a fine partita

L’Italia esce dagli Europei tra le contestazioni dei suoi tifosi dopo la sconfitta per 2 a 0 agli ottavi di finale contro la Svizzera. All’Olympiastadion di Berlino i calciatori azzurri, capitanati da Gianluigi Donnarumma, erano andati sotto gli spalti a scusarsi per il brutto spettacolo offerto, ma i tifosi non hanno gradito e addirittura hanno fischiato ancora più sonoramente, i quali hanno invitato gli uomini di Spalletti a rientrare negli spogliatoi.

