Euro 2024, incredibile in Ucraina-Belgio: rimossa coreografia contro la Guerra (FOTO)

Clamoroso episodio avvenuto in Ucraina-Belgio, gara del Gruppo E degli Europei. All’inizio della ripresa, nel settore occupato dai tifosi ucraini è stato esposto una coreografia: l’immagine mostra un ritratto del ventunenne Nazarii “Grenka” Hryntsevich, giovane ultrà morto in guerra. Un’immagine ricavata dalle foto di 182 persone, tutti soldati che hanno perso la vita negli ultimi mesi, e accompagnata dallo striscione che recita: “La pace ha un prezzo”. Dopo l’intervento dello speaker, sono intervenuti i responsabili della sicurezza dello stadio per rimuovere il tutto.

Ukraine v Belgium in Stuttgart: The banner shows a portrait of 21-year-old Nazarii ‘Grenka’ Hryntsevich. He was a football fan, who supported his country and FC Nyva Vinnytsia, before he was killed in the war. The banner states “Peace has a price” and has 182 photos printed on it… pic.twitter.com/KV1spKWtlR

