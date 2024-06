Euro 2024, Buongiorno presenta Svizzera-Italia: «Mi sento pronto. Affronteremo una Nazionale tosta»

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di sabato 29 giugno contro la Svizzera, valevole per gli ottavi di finale degli Europei:

«Dopo l’ultima gara è aumentata la consapevolezza. L’Italia non molla, ma sappiamo che andremo incontro a una gara difficile. In ogni allenamento do il massimo per mettere in difficoltà il mister, mi sento pronto. Il mio punto di forza è la fase difensiva, ma con il ct Spalletti lavoro tanto anche sulla fase di possesso palla. Posso crescere molto, vogliamo tutti fare il massimo per arrivare al livello dei grandi difensori del passato. iocassimo a tre dietro sarebbe una buona notizia per me e chi fa il mio ruolo perché ci sarebbe uno spazio in più, ma quello che conta è preparare bene la partita per mettere in difficoltà gli avversari. Calafiori è fortissimo, mi aveva già impressionato col Bologna e sta facendo bene all’Europeo. Ora è squalificato ma io sono pronto, le gare già giocate in azzurro mi danno consapevolezza. La Svizzera di Yakin è una Nazionale tosta, giocano bene e in profondità. Vogliamo arginare alcune situazioni tattiche e ci faremo trovare pronti perché sarà una partita molto impegnativa da non sottovalutare. Tabellone favorevole? La nostra parte è quella più facile sulla carta, ma ogni partita sarà una battaglia e in questo Europeo ci sono già state tante gare a dimostrarlo. Speriamo di andare avanti».