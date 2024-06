Euro 2024: 50 italiani fermati a Dortmund con coltelli e bombe a carta

Fermo preventivo per circa cinquanta tifosi italiani poco prima di Italia-Albania a Dortmund. Secondo le informazioni di polizia – riporta l’ANSA – il gruppo di supporter è stato fermato prima di entrare in contatto con altri tifosi albanesi nei pressi di un ristorante. I tifosi sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere, come coltelli, bombe carta e passamontagna, saranno trattenuti negli uffici della polizia tedesca, probabilmente per 24 ore, in attesa di valutazione da parte della magistratura.

