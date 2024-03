“Esonero al 100%”: Milan, presa di posizione improvvisa | Adesso ha le ore contate

Annuncio sorprendente in casa rossonera, che vede ormai Stefano Pioli con più di un piede e mezzo fuori da Milanello.

Mancano ormai pochi mesi al termine della stagione attuale, e per le società è arrivato il momento di cominciare a fare le prime valutazioni. Sebbene manca ancora diverso tempo per poter raggiungere alcuni risultati, i giochi, almeno per quanto riguarda i campionati, sono ormai fatti. Lo sa bene il Milan, che ha iniziato già a pensare al futuro.

Ai piani alti di Milanello infatti non c’è grande serenità. I principali obiettivi di questa annata sono ormai svaniti, e l’idea della società è di optare per diversi cambiamenti in estate. Tra questi di sicuro non può mancare quello tanti discusso dell’allenatore. Infatti nel corso di quest’anno spesso e volentieri Stefano Pioli è finito sulla graticola, ed è stato individuato come principale responsabile della disfatta milanista.

Per questo motivo dunque la sua posizione è sembrata in forte dubbio nel corso degli ultimi tempi. A sancire la decisione definitiva però è arrivato un annuncio che ha lasciato tutti senza fiato qualche ora fa. Infatti a quanto pare il suo esonero arriverà al 100%, e ormai il tecnico emiliano ha già le valigie in mano.

Una rivelazione clamorosa sul futuro del tecnico

Nei giorni scorsi il patron del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: ”Tutto quello che riguarda il Milan deve cambiare, o forse direi evolvere, che è una parola migliore. Guarderemo anche al personale, non siamo soddisfatti degli infortuni”. Queste parole dunque hanno aumentato ulteriormente le possibilità di vedere un esonero di Stefano Pioli a fine stagione.

A conferma di ciò poi sono arrivati commenti di diversi tifosi milanisti, che, specialmente sui social, si sono detti speranzosi di vedere la realizzazione di questo scenario. Uno di questi in particolare ha scritto, in merito a quanto detto dal presidente, sul proprio account Twitter ciò che segue: ”Dopo ste parole mi aspetto l’esonero di Pioli al 100%. Altrimenti questo è davvero tutto fumo’‘.

Pioli-Milan, in estate sarà addio?

La permanenza di Stefano Pioli al Milan è ormai appesa ad un filo. Da tempo infatti stanno circolando i nomi di diversi allenatori pronti a prendere il suo posto al termine di questa stagione.

Servirebbe un miracolo dunque per vedere la sua conferma sulla panchina rossonera, anche se in caso di vittoria dell’Europa League questa possibilità sarebbe un po’ più alta.