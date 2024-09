Escl. Taffarel: «Schillaci e le sue esultanze. Addio al calciatore felice»

«Sono venuto a conoscenza della triste scomparsa di Salvatore Schillaci. Conservo il ricordo di un calciatore sempre allegro, con quella faccia da “matto felice”. Ho ancora negli occhi le esultanze dopo ogni suo gol in quel Mondiale del 1990. Il mio pensiero va alla sua famiglia colpita da questa perdita così dolorosa». Questo il pensiero dell’ex portiere del Brasile Claudio Taffarel che, ai microfoni di ilovepalermocalcio.com, ricorda Salvatore Schillaci.

Da ex del Parma, che idea si è fatto del nuovo estremo difensore Suzuki?

«Sinceramente non ho visto molto le partite, ma ho seguito i risultati della squadra. Nonostante la giovane età, Suzuki ha già mostrato il suo valore in Nazionale. Spero per lui che possa fare del suo meglio e soddisfare una tifoseria che nella sua storia ha vissuto nel mito di un grande portiere come Buffon».