Escl. Palermo-Spezia, il doppi ex Atzori: «Differenza la fanno i calciatori. Dionisi sta facendo il suo»

Tra pochi giorni, i rosanero guidati da mister Dionisi torneranno al Renzo Barbera per affrontare lo Spezia di D’Angelo. Gli aquilotti sono senza dubbio una delle più grandi rivelazioni del campionato, mentre il Palermo deve assolutamente tornare a conquistare i tre punti. Per parlare del match, è intervenuto ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com il doppio ex Gianluca Atzori.

Palermo-Spezia al Barbera. Chi avrà la meglio?

«Sarà una partita delicata. È palpabile il momento particolare che si vive a Palermo, mentre lo Spezia sta mostrando un andamento ottimo fino ad oggi. Sono convinto che sarà una partita in cui i rosanero giocheranno con la testa pesante. Allo stesso tempo, lo Spezia dimostrerà ancora una volta di essere una buona squadra. Per me, chi avrà la meglio sarà lo Spezia».

Il Palermo è in grave difficoltà e senza un vero bomber. Può il reparto offensivo rosanero far male a una difesa che ha subito solo 8 gol?

«I rosanero sono decisamente in difficoltà sotto porta. Credo che sia un problema comune a molti allenatori: esprimere un buon gioco ma faticare a capitalizzare le occasioni. Dionisi è un ottimo allenatore, che fa giocare bene le sue squadre e permette loro di creare spesso occasioni da gol. Tuttavia, la differenza la fanno i giocatori e la qualità degli attaccanti che hai a disposizione. In questo momento gli attaccanti del Palermo stanno facendo fatica a segnare, ma sono convinto che Dionisi stia facendo il suo».

I rosanero di Dionisi non stanno rendendo secondo le aspettative. Possono recuperare per la lotta alla Serie A?

«È vero che le aspettative erano alte, ma secondo me manca qualità nel reparto offensivo. Chi fa gol è fondamentale. Una squadra che gioca bene come il Palermo deve essere in grado di concretizzare le occasioni che crea nei 90 minuti. Tuttavia, c’è ancora tempo per lottare per la promozione».

Questo Spezia sta viaggiando a ritmi importanti. Quali sono le principali forze degli aquilotti?

«Lo Spezia è una squadra che ha sorpreso molti, ma non me. Ho una grandissima stima in D’Angelo. Credo che l’allenatore sia la forza più grande della squadra, sia nella gestione del gruppo che nel mettere in campo i giocatori. È uno dei tecnici migliori che ci siano in Serie B. Per me, è il vero punto di forza dello Spezia».

Come valuta la gestione di Brunori?

«Brunori è un attaccante che sa segnare, ma ogni capitano che indossa la fascia può stare fuori. Dipende tutto dall’umiltà del ragazzo. Se capisce che in questo momento gioca poco o nulla perché da lui ci si aspetta di più, e se accetta questa situazione reagendo positivamente, allora il Palermo ritroverà un calciatore in grado di dare una grande mano alla squadra».

Chi lotterà per la promozione diretta fino alla fine?

«Per me, se la giocheranno queste tre squadre: Sassuolo, Spezia e Cremonese. Penso che saranno loro a lottare fino alla fine per la promozione».