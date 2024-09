Escl. Baresi: «Schillaci simbolo di tenacia e riscatto. Esempio per i giovani»

«Oggi è un giorno triste. Schillaci è stato un campione che ha fatto sognare un’intera Nazione, un simbolo di tenacia, volontà e riscatto. È riuscito a imporsi in un mondo non facile come quello del calcio. Era un ragazzo dall’animo buono. Credo possa essere una fonte di ispirazione per i giovani che sognano di giocare in Serie A». Questo il pensiero ai microfoni dì Ilovepalermocalcio.com di Franco Baresi sulla prematura scomparsa di Salvatore Schillaci.

C’è un ricordo che custodisce dell’esperienza vissuta con Schillaci?

«Ho avuto modo di condividere con lui il Mondiale del 1990 e di affrontarlo anche da avversario alla Juventus e all’Inter. Non era facile affrontarlo perché molto tecnico e rapido. L’esperienza chiaramente più importante è stata quella del Mondiale. Le volte nelle quali ci siamo rincontrati ricordavamo quanto fatto e lui era felice e orgoglioso del risultato che aveva ottenuto in quella manifestazione».

E dell’esperienza in Nazionale cosa ricorda?

«Eravamo un gruppo molto unito e lui era sempre sorridente e pronto allo scherzo. Schillaci era quello più coccolato dal gruppo. Voglio mandare il mio pensiero e saluto alla sua famiglia».