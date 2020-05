«Per il momento, è ancora prematuro parlare di mercato anche se sono ancora un calciatore del Foggia ed il mister mi ha detto che ha intenzione di riconfermarmi anche per la prossima stagione. Più in là, poi, non so se le cose potrebbero cambiare. Savoia? Beh, e’ un’altra grande piazza, una delle più importanti della Campania. Chi non vorrebbe giocare li’. Però, ad essere sincero, avrei potuto considerare l’idea di spostarmi a Torre Annunziata solo per il direttore Marco Mignano, a cui sono molto legato. Adesso, non so come sia composta la società ma avevo letto un articolo in cui era scritto che Mignano non faceva più parte dell’organigramma quindi, per il momento non ci sono i presupposti per intavolare una trattativa. Ribadisco comunque, un concetto: A chi non farebbe piacere giocare nel Savoia: E’ una grande realtà». Queste le parole dell’attaccante del Foggia, Badr El Ouazni, rilasciate ai microfoni di “Oplontini.com” in merito a un possibile interessamento del Savoia.