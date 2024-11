È fuori rosa ma lo convoca lo stesso: dal Lecce… alla Nazionale | 0 presenze, 0 gol ma giocherà titolare

Decisione assurda del ct, che ha chiamato un calciatore fuori rosa al Lecce, al netto delle zero partite giocate fino a questo momento.

In estate, durante il mercato, ci sono tanti calciatori che vengono messi ai margini dei progetti delle squadre. Solitamente questi vengono ceduti. Guardando in Serie A troviamo ad esempio il caso di Federico Chiesa, o, per ragioni un po’ diverse, di Victor Osimhen, che hanno lasciato rispettivamente Juve e Napoli in quanto fuori rosa.

Alle volte però alcuni giocatori non riescono a trovarsi una nuova sistemazione, e di conseguenza passano diversi mesi ad allenarsi in solitaria e senza mai scendere in campo, vedi Arthur o Mario Rui, rimanendo sempre in tema di Vecchia Signora e partenopei.

Un altro elemento che sta vivendo una situazione di questo genere è un calciatore del Lecce. Per lui però nelle scorse ore sono arrivate grandi e inaspettate notizie, ma non dalla società salentina, bensì dalla sua nazionale. Il ct ha infatti deciso di convocarlo comunque al netto del fatto che fino ad oggi il ragazzo non ha mai trovato spazio con la maglia giallorossa.

Convocazione inaspettata per il calciatore fuori rosa

Il centravanti 20enne italo-albanese Dario Daka è praticamente fuori rosa a Lecce. Il ragazzo infatti non si allena con la prima squadra, che non lo ha mai schierato, e allo stesso tempo, essendo fuori quota, non può giocare nemmeno con la Primavera. Di conseguenza il classe 2004 sarà costretto a rimanere ai box fino a gennaio prossimo.

Tuttavia, al netto del minutaggio pari a zero raccolto in questa prima parte di stagione, il commissario tecnico dell’Albania Under 21 ha deciso di convocarlo per i prossimi impegni della selezione giovanile. Una notizia grandiosa dunque per lui, che potrebbe quanto meno consentirgli di tornare a toccare il terreno di gioco in partite ufficiali.

Il calciatore prepara l’addio al Lecce

Considerata la sua situazione attuale, il giovane centravanti di sicuro nella prossima sessione di mercato di gennaio lascerà il Salento per cercare fortuna altrove.

La sua idea sarebbe quella di rimanere in Italia, magari anche in categorie minori come la Serie B o addirittura la Serie C. Nel caso in cui però nessun club del bel paese si facesse avanti, non è da escludere un suo ritorno in patria, dove sembra che abbiano grande considerazione di lui.