“Dobbiamo installare un defibrillatore”: gravi problemi al cuore come il padre | Operato con massima urgenza

Dramma enorme per il calciatore, che, così come suo padre, è rimasto vittima di un grave problema al cuore. Operazione urgente per lui.

Nella storia del calcio purtroppo sono state tante le tragedia che si sono consumate sul campo di gioco, e che hanno visto la scomparsa di alcuni calciatori per dei problemi (solitamente cardiaci) che non hanno lasciato loro scampo. Da Morosini a Foe, passando per Puerta: tragedie terribili di ragazzi molto giovani che ci hanno lasciato troppo presto.

In alcuni casi per fortuna invece le cose sono andate diversamente. Come dimenticare quanto accaduto nell’estate del 2021, quando Eriksen si è accasciato al suolo colpito da un malore, e, quando si temeva ormai il peggio, è stato salvato in maniera miracolosa. Una situazione simile dunque possiamo dire che la sta vivendo un altro giocatore.

Questo infatti si è salvato dopo essere crollato in campo, anche se il responso medico successivo non è stato dei più felici. A causa dei gravi problemi al cuore, avuti in passato anche da suo padre, il calciatore dovrà operarsi con grande urgenza per l’installazione di un defibrillatore. Vediamo però di quale calciatore stiamo parlando.

Operazione urgente per problemi al cuore

Domenica scorsa, nel corso della partita del campionato belga tra Gent e Standard Liegi, Noah Fadiga è crollato al suolo dopo aver accusato un malore. Immediatamente si è temuto per la sua vita, ma per fortuna il ragazzo si è ripreso. Tuttavia dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, è arrivato il triste responso.

Per proseguire la propria carriera il 24enne dovrà sottoporsi quanto prima ad un intervento chirurgico per l’installazione di un defibrillatore. Operazione delicata, ma fondamentale per lui. E’ stata poi spiegata anche la causa di questo malore. Il ragazzo infatti soffre di miocardite, problema che ha subito a causa di una pesante infezione virale.

I problemi al cuore del padre

Dopo quanto accaduto al giocatore, tutti hanno pensato che si trattasse di una questione ereditaria, visto che diversi anni fa suo padre ebbe un problema cardiaco, che ne fece saltare il trasferimento all’Inter.

Tuttavia i medici, stando a quanto riportato da TMW, hanno indicato che non si tratta di un fattore ereditario, bensì di un’infezione che può colpire chiunque.