City Group: il cronoprogramma dei lavori sul primo stadio di New York dedicato solo al calcio

Il City Football Group continua il suo percorso di crescita sportivo anche negli Stati Uniti. Infatti – si legge su Rivistaundici.com – l 2025 e il 2027 saranno due anni molto importanti per il New York City FC, che inizierà e terminerà (questo, almeno, è il cronoprogramma annunciato ufficialmente) i lavori del primo stadio in città destinato esclusivamente alle partite di calcio. L’impianto si chiamerà Etihad Park, potrà ospitare 25mila persone e sarà edificato nei pressi del Citi Field, l’impianto casalingo dei New York Mets, franchigia di baseball iscritta alla lega MLB. Il Citi Field, negli ultimi quattro anni, è stato anche uno dei due stadi utilizzati dal NYCFC per le sue gare interne, in alternanza con lo Yankee Stadium – la “casa” degli Yankees, l’altra grande squadra di baseball di New York.

Dal 2027, invece, il club del City Football Group avrà un campo a uso esclusivo e dedicato, oltre che tutta una serie di strutture legate espressamente al proprio brand, e quindi al soccer. Un passo in avanti molto significativo, sia per la squadra in sé che per la percezione del movimento nel contesto della città di New York e di tutti gli Stati Uniti. Il New York City FC pagherà l’intero costo dei lavori per la costruzione di Etihad Park, stimati intorno ai 750 milioni di euro.