Dionigi: «Per il secondo posto è lotta a due Venezia-Cremonese»

Intervistato da “TMW” Davide Dionigi ha parlato in merito alla lotta promozione in B.

Ecco le sue parole:

«È lotta a due Venezia-Cremonese, con i grigiorossi che sono più avvantaggiati per la squadra e per l’esperienza dell’allenatore. Poi individuare oggi chi possa vincere i playoff diventa complicato. Ma occhio al Catanzaro: è la mina vagante, libera di mente e gioca bene. La squadra di Vivarini mi ha stupito molto, come Vanoli che quest’anno si è confermato a grandi livelli con jl Venezia. Mi piace molto Felici della Feralpi Salo’, è un giocatore che potrebbe fare già la Serie A. E poi c’è Vandeputte che è un po’ una certezza».