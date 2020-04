«Io ho fatto molto meno di quello che potevo fare per il talento che ho avuto. Ora, se devo indicare un giocatore che fa una cosa che non ti aspetti è Dybala, gli altri sono tutti prevedibili. E’ l’unico che allo stadio può sorprenderti. Gli altri invece fanno tutte cose già viste. A 37 anni l’unica cosa che penso è di essermi goduto poco quanto accaduto perché è tutto frenetico. Dopo l’annata a Livorno potevo tornare in Serie A, poi è arrivata questa offerta dall’Australia che mi ha conquistato mettendomi al centro del progetto e ho accettato». Queste la parole rilasciate da Alessandro Diamanti, ex attaccante del Palermo, nel corso di una diretta con la pagina Instagram “Che fatica la vita da bomber”.