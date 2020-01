Il vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza, dopo la vittoria dei rosa nel derby contro il Marsala per 3-1, non ha perso tempo per festeggiare la vittoria con il suo solito post su Facebook. L’italo americano ha postato una foto direttamente da New York in compagnia di alcuni statunitensi tutti a tinta rosanero. Ecco qui di seguito il post in questione.