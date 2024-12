Di Marzio: “Torino su Casadei, offerta ufficiale al Chelsea”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Torino si sta muovendo sul mercato in vista della finestra di gennaio. I granata hanno presentato una prima offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei, con l’obiettivo di acquisirlo a titolo definitivo.

La proposta prevede una formula simile a quella adottata per Nico Paz al Como, lasciando al club inglese il diritto di recompra sul giocatore. Casadei, classe 2003, ha già maturato esperienza internazionale con 5 presenze in Conference League e una in Carabao Cup con i Blues.

Anche la Lazio segue attentamente la situazione, pur non avendo ancora presentato un’offerta ufficiale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Casadei approderà in Serie A e quale maglia indosserà nel 2024.